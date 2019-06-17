مدرب تشيلي: نجومنا الكبار ليسوا في أفضل حالاتهم

أقر مدرب منتخب تشيلي، الكولومبي رينالدو رويدا، الأحد، بأن العديد من اللاعبين الكبار في "لاروخا" ليسوا في أفضل مستوياتهم بسبب عدم الاستمرارية في اللعب مع فرقهم.



وقال الكولومبي في ساو باولو خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة اليابان، الإثنين "لدينا نسبة كبيرة من اللاعبين الكبار ليسوا في أفضل مستوياتهم".



ولم يذكر رويدا أسماء، ولكنه أشار تحديدا إلى ألكسيس سانشيز الذي لم يكن يلعب باستمرار مع مانشستر يونايتد وعانى من مشاكل بدنية وجاري ميديل، الذي لم يكن يلعب أساسيا مع بشكتاش التركي.



وأكد رويدا أن بعض هؤلاء اللاعبين قادوا تشيلي للتألق في السنوات الماضية، وبالتالي فإن على المنتخب كله أن يعمل الآن من أجل استعادة أفضل مستوياته.



وقال "تشيلي لن تتوقف عن اللعب بشكل جيد، إنه في الحمض النووي لهم".



وأشار إلى أنه توقع قبل أيام أن أوروجواي هي المرشحة للفوز بلقب بطولة كوبا أمريكا، وهو ما أكدته بالفوز على الإكوادور 4-0.



وقال "أوروجواي ربما هي الأكثر تماسكا، مع مدرب يقوم بإنضاج لاعبين منذ 12 عاما".



وأشار إلى أن الهدف النهائي لمرحلته مع "لاروخا" هو التأهل لمونديال قطر 2020 وأن هذا التحدي هو ما دفعه لاتخاذ قرار تولي دفة المنتخب، رغم إدراكه بأنه لا يستطيع نسيان كوبا أمريكا، التي فازت بها تشيلي في آخر نسحتين في 2015 و2016.