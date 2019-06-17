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الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:51 ص

بدء فعاليات مؤتمر محاربة الإرهاب والتطرف في ليبيا اليوم

محاربة الإرهاب
محاربة الإرهاب
dostor.org/2672665

تبدأ اليوم الاثنين في القاهرة، فعاليات لقاء القوى الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، في محاربة الإرهاب والتطرف والميلشيات.

وتتضمن محاور اللقاء الذي سيعقد على مدار يومين تحت رعاية المركز الليبي للدراسات، وبمشاركة نخبة من السياسيين والنشطاء الشباب والقيادات القبلية في ليبيا، 4 جلسات تتعلق بتغلغل الإرهاب وسيطرة الميلشيات ودورها في عرقلة الدولة المدنية، إضافة إلى دحض الخاطاب الدعائي للأخوان حول معركة تحرير طرابلس، ودور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في تهيئة الظروف لبناء ليبيا الجديدة، فضلا عن دور القوى الوطنية في محاربة الارهاب والتطرف ودعم جهود القوات المسلحة ودورها في بناء الدولة.

ويبدأ اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور مصطفى الزايدي وزير الصحة ونائي رئيس الوزاراء في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي.

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