تاباريز يحذر من تشيلي واليابان

أكد أوسكار واشنطن تاباريز، المدير الفني لأوروجواي، عقب اكتساح الإكوادور برباعية نظيفة في بطولة كوبا أمريكا، أنه ينتظر دائما الأفضل من لاعبيه.



وأوضح تاباريز "انتظر دائما الأفضل من هؤلاء اللاعبين، لأن لديهم حس الالتزام تجاه المنتخب. هذه هي المباراة الأولى التي يلعبها لويس سواريز بعد الإصابة، وكافاني أيضا تعرض لإصابة قوية".



وأوضح "البطولات تقام لقياس من الأفضل، ولهذا تكسب المباريات. بعيدًا عن النتيجة الكبيرة، هدفنا هو الفوز بالمباريات".



وأبرز تاباريز، أنهم استطاعوا التغلب على "الصعوبات" التي وضعها المنافس، مثل الكرات الطويلة، إلا أن الانتصار يمنحهم "الهدوء" ويحسن من "ثقتهم بأنفسهم".



ولكنه شدد على أن الهدف المبكر لمنتخب أوروجواي، ثم حالة الطرد لم يكونا السبب الرئيسي في النتيجة الكبيرة.



كما أثنى المدرب المخضرم على المباراة التي قدمها نيكولاس لوديرو، منوهًا "نعتمد عليه كثيرا، وسعيد للغاية بالمباراة التي قدمها".



وطالب تاباريز بـ "الحذر وعدم الاستهانة"، في المباراتين المقبلتين الصعبتين أمام اليابان وتشيلي على الترتيب.

