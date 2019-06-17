سواريز يطالب بنسيان رباعية الإكوادور

أكد لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي لكرة القدم، بأن الفوز الكبير 4-0 على نظيره الإكوادوري، لا يعكس مدى صعوبة وقوة المباراة والمنافس.



وتغلب منتخب أوروجواي على نظيره الإكوادوري، أمس الأحد، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) المقامة حاليا بالبرازيل.



وقال سواريز، الذي سجل الهدف الثالث للفريق، إن المباراة كانت أقوى مما يمكن أن توضحه هذه النتيجة.



وأشار سواريز إلى أن الفريق، يجب عليه أن ينسى نتيجة هذه المباراة سريعا، للتركيز في المباراة التالية له بالبطولة، حيث يلتقي مع نظيره الياباني.