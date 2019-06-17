فيدال يتلقى عرضًا مغريًا من الصين.. وتراجع قيمة لاعبي برشلونة

تلقى التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط نادي برشلونة، عرضًا مغريًا من إحدى الفرق الصينية، حسب تقارير إعلامية، ويفكر جديًّا في قبول العرض نظرًا لأهميته المالية.



وحسب صحيفة ”سبورت“، فلاعب وسط برشلونة المخضرم التشيلي يعتقد أن قدوم الهولندي فرانكي دي يونغ سيقلص فرصه في اللعب خصوصًا أنه بديل حاليًّا في الفريق.



وتلقى فيدال -الذي لعب سابقًا لكل من يوفنتوس وبايرن ميونخ- عدة عروض من أندية أوروبية مهمة خصوصًا في إيطاليا لكن تقدمه في السن والعرض المالي المهم من الصين قد يدفعه للذهاب لآسيا.



وما زال فيدال مرتبطًا بعقد مع برشلونة حتى 2021 ولم يشارك أساسيًّا سوى في لقاءات قليلة لكنه حصل على دقائق للعب في لقاءات مهمة كبديل، إذ يعتمد عليه فالفيردي، المدير الفني للبرسا، في تقوية الجانب الدفاعي في خط الوسط.



ومع التعاقد مع فرانكي دي يونغ وعدم رحيل الكرواتي إيفان راكيتيتش ستصبح مهمة النجم التشيلي صعبة في الحصول على دقائق ويبقى الرحيل مفيدًا للطرفين اللاعب وبرشلونة.





قيمة لاعبي برشلونة



إلى ذلك، خصصت صحيفة ”ماركا“ تقريرًا حول قيمة لاعبي برشلونة بعد نهاية موسم 2018-2019، مؤكدة أنها تراجعت بالمقارنة مع قيمة اللاعبين لموسم 2017-2018.



وحسب الصحيفة، فقيمة 8 لاعبين من برشلونة ارتفعت 158 مليون يورو، مقابل تراجع قيمة 13 لاعبا 164،5 مليون يورو، وهو ما يعني أن القيمة الإجمالية للاعبي الفريق تراجعت 6،5 مليون يورو.



وتضم قائمة اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم كلًّا من الحارسين الألماني تير شتيغن والهولندي ياسبر سيليسن والمدافعين لينغيت وتوليدو وسميدو ولاعبي الوسط أرثور ميلو وأليينا والمهاجم عثمان ديمبلي.



وتضم قائمة اللاعبين الذين تراجعت قيمتهم 13 لاعبًا، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والإسباني جوردي ألبا وجيرارد بيكيه والفرنسي صامويل أومتيتي والكرواتي إيفان راكيتش والتشيلي أرتورو فيدال وسيرجيو روبيرتو وسيرجيو بوسكيتش والبلجيكي توماس فيرمايلين والبرازيلي فيليب كوتينيو ومواطناه مالكوم ورافينيا.



وحسب تقرير الصحيفة، باستثناء الحارس الهولندي ياسبر سيليسن فكل لاعبي الفريق الذين تجاوزا 30 عامًا تراجعت قيمتهم بشكل منطقي بالنظر لتقدمهم في السن.



وفقد ميسي حسب ”ترانسفير ماركت“ 17% من قيمته التي تقلصت من 180 مليون يورو إلى 150 مليون يورو.



ويبقى ميسي برفقة بوسكيتش الثنائي الذي فقد أكبر مبلغ في قيمته بواقع 30 مليون يورو، بينما كان البرازيلي أرثر ميلو صاحب أعلى ارتفاع بمبلغ 39 مليون يورو.