ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

حافظ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش على موقعه في صدارة التصنيف العالي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.



ويحتل ديوكوفيتش المركز الأول برصيد 12715 نقطة ويليه النجم الإسباني رافاييل نادال، المتوج مؤخرا بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) للمرة الثانية عشر في مسيرته، في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة.



وظل النجم السويسري المخضرم روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6420 نقطة، قبل بدء مشواره غدا الثلاثاء في بطولة هاله بألمانيا.



وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019 كما يلي:



الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المركز الأول برصيد 12715 نقطة

الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني برصيد 7945 نقطة

السويسري روجيه فيدرر في المركز الثالث برصيد 6420 نقطة

النمساوي دومينيك ثيم في المركز الرابع برصيد 4685 نقطة

الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الخامس برصيد 4360 نقطة

اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في المركز السادس برصيد 4215 نقطة

الياباني كي نيشيكوري في المركز السابع برصيد 4040 نقطة

الجنوب أفريقي كيفين أندرسون في المركز الثامن برصيد 3565 نقطة

الروسي كارين خاشانوف في المركز التاسع برصيد 2980 نقطة

الإيطالي فابيو فونيني في المركز العاشر برصيد 2785 نقطة