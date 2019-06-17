القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
تقارير ومتابعات
الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:36 ص

رؤساء اللجان يمتصون قلق الطلاب المتأخرين عن الامتحان

رؤساء اللجان يمتصون
هايدي حمدي - حسام فوزي جبر
dostor.org/2672630

في تمام التاسعة صباحًا تبدأ لجان الثانوية العامة في غلق أبوابها تمهيدًا لبدء توزيع الامتحانات، إلا أن بعض الطلاب خانهم تقدير الوقت للوصول في الموعد المحدد، وكانت النتيجة أن تأخروا على الدخول إلى لجانهم، ما أصابهم بشئ من التوتر فهذا الأمر قد يحرمهم من الامتحان نهائيًا، وإعادة سنة كاملة بسببه.

في الغربية، وصل أشرف محمد، إلى لجنته بمدرسة قاسم أمين بزفتى، متأخرًا 10 دقائق عن الموعد الأصلي، بالتالي وجد أبواب المدرسة موصدًا، وقبل أن يتسلل القلق إلى عقله وجد أحد الأفراد المكلفين بتأمين اللجنة يفتح له الباب، حفاظًا على أعصابه وكي يدخل امتحانه ببال هادئ ويتمكن من الإجابة عليه.

وأثناء دخوله، وجد رؤساء اللجان يسمحون له بالدخول إلى لجنته بوجه باسم يزيل أي نوع من التوتر، حرصًا على مستقبله، فقد اتبعوا طريقة أن التعامل برفق في هذه المرحلة العمرية على وجه خاص هي الحل الأمثل، كذلك ظروف امتحانات الثانوية العامة التي لها طابع خاص في نفس كل طالب، لأنها تحدد حياته المستقبلية.

يخوض اليوم، الإثنين، طلاب الثانوية العامة امتحانات الديناميكا، لشعبة علمي رياضة، والأحياء لعلمي العلوم، بينما يؤدي طلبة شعبة الأدبي مادة الفلسفة والمنطق، حيث يؤدي 659 ألفًا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.

رؤساء اللجان يمتصون قلق الطلاب المتأخرين عن الامتحان
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

شعبة الدواجن تنفى زيادة الأسعار فى شهر رمضان

منذ أقل من شهرين

قصة صورة.. طفل "الزعف" في باحة الاستفتاء

منذ شهرين

التمويلات والعمالة أبرزها.. أكاذيب بالجملة في مؤتمر الحركة المدنية بشأن تعديل الدستور

منذ شهرين

مصطفى حجاج عن أغنية "اعمل الصح": البلد دى إحنا علينا ليها كتير

منذ 3 شهر

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة

منذ 4 شهر

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

الآن

مبعوث ترامب يلمح لتأجيل إعلان "خطة السلام"

اتحاد الدواجن: نواصل التباحث مع الحكومة لتنفيذ حظر الطيور حية

سعر الدولار فى البنوك اليوم الإثنين

الرئيس السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا

ads
ads
الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

جهاز 15 مايو يقود حملة للقضاء على "التوك توك" وإحلال "الفان" بديلًا له

"صلاح" يوقع على أى شىء فى مصر

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

ألبومات الصور

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

رياضة

منتخب كولومبيا يصل ساو باولو لمواجهة قطر

مدرب تشيلي: نجومنا الكبار ليسوا في أفضل حالاتهم

عمر خربين مطلوب في الدوريين الإماراتي والصيني

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

جهاز 15 مايو يقود حملة للقضاء على "التوك توك" وإحلال "الفان" بديلًا له

"صلاح" يوقع على أى شىء فى مصر

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

الرئيس نيوز

رسالة الرئيس السيسى للإمارات تتصدر صحف القاهرة

رفع الحظر عن اسم وصورة مرتضى منصور

الرئاسة تعلن تفاصيل جولة السيسى الأوربية

وديًا.. مصر تنهي النزاع مع كهرباء إسرائيل وتخفيض الغرامة إلى 500 مليون دولار

قفز من الدور الـ 11.. انتحار "طبيب أسنان" بالإسكندرية

كشكول

التعليم: تتبع مصدر الأسئلة المتداولة لـ"الفلسفة"

تداول أسئلة مادة "الفلسفة والمنطق" عبر السوشيال ميديا

"القرآن والأذكار" وسائل أولياء الأمور للتغلب على قلق الامتحانات

لأول مرة.. استفتاء في إجابات "الديناميكا" بالسوشيال ميديا

تداول أسئلة مادة الأحياء عبر السوشيال ميديا

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

نون مصر يقدم كوبونات خصم بالتعاون مع موقع الكوبونيست للكوبونات والعروض

صفات يجب أن يتحلى بها الزوج

روائح كريهة في منزلك تنذر بكوارث خطيرة

مقالات الرأي
خالد عكاشة

​ أين يقف الدعم المصرى مما يجرى فى السودان؟

محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

فوائد العلاج بالبخار للجسم والبشرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎