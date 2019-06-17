رؤساء اللجان يمتصون قلق الطلاب المتأخرين عن الامتحان

في تمام التاسعة صباحًا تبدأ لجان الثانوية العامة في غلق أبوابها تمهيدًا لبدء توزيع الامتحانات، إلا أن بعض الطلاب خانهم تقدير الوقت للوصول في الموعد المحدد، وكانت النتيجة أن تأخروا على الدخول إلى لجانهم، ما أصابهم بشئ من التوتر فهذا الأمر قد يحرمهم من الامتحان نهائيًا، وإعادة سنة كاملة بسببه.



في الغربية، وصل أشرف محمد، إلى لجنته بمدرسة قاسم أمين بزفتى، متأخرًا 10 دقائق عن الموعد الأصلي، بالتالي وجد أبواب المدرسة موصدًا، وقبل أن يتسلل القلق إلى عقله وجد أحد الأفراد المكلفين بتأمين اللجنة يفتح له الباب، حفاظًا على أعصابه وكي يدخل امتحانه ببال هادئ ويتمكن من الإجابة عليه.



وأثناء دخوله، وجد رؤساء اللجان يسمحون له بالدخول إلى لجنته بوجه باسم يزيل أي نوع من التوتر، حرصًا على مستقبله، فقد اتبعوا طريقة أن التعامل برفق في هذه المرحلة العمرية على وجه خاص هي الحل الأمثل، كذلك ظروف امتحانات الثانوية العامة التي لها طابع خاص في نفس كل طالب، لأنها تحدد حياته المستقبلية.



يخوض اليوم، الإثنين، طلاب الثانوية العامة امتحانات الديناميكا، لشعبة علمي رياضة، والأحياء لعلمي العلوم، بينما يؤدي طلبة شعبة الأدبي مادة الفلسفة والمنطق، حيث يؤدي 659 ألفًا و253 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة، داخل 1817 لجنة سير موزعة في جميع أنحاء الجمهورية.