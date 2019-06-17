القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
رياضة
الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:36 ص

الكأس الذهبية 2019: فوز كبير لكوستاريكا وصعب لهايتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2672628

حقق المنتخب الكوستاريكي فوزا كبيرا على نيكاراغوا 4-صفر، وتغلبت هايتي بصعوبة على برمودا 2-1 الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن الكأس الذهبية لكرة القدم الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).

وحسمت كوستاريكا نتيجة المباراة في شوطها الأول بثلاثية تناوب على تسجيلها مدافع سندرلاند الإنكليزي براين أوفييدو (7) ولاعب وسط غوزتيب التركي سيلسو بورغيس (19) ولاعب وسط جيجو يونايتد الكوري الجنوبي إلياس أغيلار (45+1).

وعززت كوستاريكا حاملة اللقب 3 مرات آخرها عام 1989، تقدمها بهدف رابع في الشوط الثاني سجله لاعب وسط سينسيناتي الأميركي آلان كروز في الدقيقة 75.

وكانت كوستاريكا بلغت الدور نصف النهائي لنسخة 2017 وخسرت نهائي 2002 أمام الولايات المتحدة.

وفي المجموعة ذاتها، حقق هايتي فوزا صعبا على برمودا 2-1.

وكانت برمودا البادئة بالتسجيل عبر مدافع سليغو روفرز الويلزي دانتي ليفيروك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وردت هايتي بثنائية في الشوط الثاني سجلها مهاجم موسكورن البلجيكي فرانتزدي بيروت في الدقيقتين 54 و66.

وتقام الجولة الثانية الخميس المقبل، فتلعب نيكاراغوا مع هايتي، وبرمودا مع كوستاريكا.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ اسبوع

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ اسبوع

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

مبعوث ترامب يلمح لتأجيل إعلان "خطة السلام"

اتحاد الدواجن: نواصل التباحث مع الحكومة لتنفيذ حظر الطيور حية

سعر الدولار فى البنوك اليوم الإثنين

الرئيس السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا

ads
ads
الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

جهاز 15 مايو يقود حملة للقضاء على "التوك توك" وإحلال "الفان" بديلًا له

"صلاح" يوقع على أى شىء فى مصر

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

ألبومات الصور

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

رياضة

منتخب كولومبيا يصل ساو باولو لمواجهة قطر

مدرب تشيلي: نجومنا الكبار ليسوا في أفضل حالاتهم

عمر خربين مطلوب في الدوريين الإماراتي والصيني

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

جهاز 15 مايو يقود حملة للقضاء على "التوك توك" وإحلال "الفان" بديلًا له

"صلاح" يوقع على أى شىء فى مصر

الإصابة بالسرطان.. أبرز أدوية ضغط الدم الضارة بالصحة

الرئيس نيوز

رسالة الرئيس السيسى للإمارات تتصدر صحف القاهرة

رفع الحظر عن اسم وصورة مرتضى منصور

الرئاسة تعلن تفاصيل جولة السيسى الأوربية

وديًا.. مصر تنهي النزاع مع كهرباء إسرائيل وتخفيض الغرامة إلى 500 مليون دولار

قفز من الدور الـ 11.. انتحار "طبيب أسنان" بالإسكندرية

كشكول

التعليم: تتبع مصدر الأسئلة المتداولة لـ"الفلسفة"

تداول أسئلة مادة "الفلسفة والمنطق" عبر السوشيال ميديا

"القرآن والأذكار" وسائل أولياء الأمور للتغلب على قلق الامتحانات

لأول مرة.. استفتاء في إجابات "الديناميكا" بالسوشيال ميديا

تداول أسئلة مادة الأحياء عبر السوشيال ميديا

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

نون مصر يقدم كوبونات خصم بالتعاون مع موقع الكوبونيست للكوبونات والعروض

صفات يجب أن يتحلى بها الزوج

روائح كريهة في منزلك تنذر بكوارث خطيرة

الصحة

فوائد العلاج بالبخار للجسم والبشرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎