ارتفاع ودائع العملات الأجنبية في بنوك كوريا الجنوبية خلال مايو

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الاثنين ارتفاع ودائع العملات الأجنبية لدى البنوك في كوريا الجنوبية خلال مايو الماضي، على خلفية سعى الأفراد والشركات إلى توسيع مدخراتهم بالعملات الأجنبية في ظل ضعف العملة المحلية.



وبحسب بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة اليوم بلغ إجمالي الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية بنهاية مايو الماضي 61ر65 مليار دولار بزيادة قدرها 41ر2 مليار دولار عن الشهر السابق.



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان للبنك المركزي القول "زادت قيمة الودائع (الأجنبية) حيث تأخرت الشركات المحلية في تغيير أرصدتها من العملات الأجنبية إلى العملة المحلية على أمل زيادة سعر التحويل، في حين حرص الأفراد على زيادة مدخراتهم بالعملات الأجنبية".



وصلت الودائع المقومة بالدولار إلى 65ر55 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بزيادة قدرها 19ر2 مليار دولار عن أبريل الماضي.



في حين أظهرت البيانات تراجع ودائع الين الياباني بشكل طفيف إلى ما يعادل 87ر3 مليار دولار مقابل 96ر3 مليار دولار خلال الفترة نفسها.