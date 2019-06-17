رام الله: مستوطنون يعطبون إطارات مركبات ويخطون شعارات عنصرية

أعطب مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، اطارات مركبات عدد من المواطنين في قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله، وخطوا شعارات عنصرية على أحد مساجدها.



وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن المستوطنين أعطبوا إطارات أربع مركبات، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين والعرب على المسجد الواقع في الجهة القبلية من القرية.



يشار إلى أن المستوطنين يعتدون على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية باستمرار، ويخطون عبارات وشعارات عنصرية تدعو الى القتل والترحيل، دون ملاحقة من شرطة وأجهزة الاحتلال.



فيما - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا واعتقلت أمجد إبراهيم حماد، واقتادته الى جهة غير معلومة.



وقال الناشط الإعلامي في بلدة بيت امر شمال الخليل محمد عوض لــ"وفا" بان قوات الاحتلال داهمت فجرا مناطق واد الشيخ وعصيدة والبياضة في البلدة، واقتحمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل ان تعتقل: يوسف احمد حمدان العلامي (25 عاما)، وأراد محمد حسين جعفر عادي (22 عاما)، واحمد كريم محمد اخليل (17 عاما).