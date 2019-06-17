غالبية الكنديين يفضلون الحد من مستويات الهجرة

كشف استطلاع جديد للرأي أن غالبية المواطنين الكنديين يعتقدون أنه على الحكومة الفيدرالية الحد من أعداد المهاجرين المقبولين في البلاد، وهو الاستطلاع الذي يراه وزير الهجرة الكندي أحمد حسين مثيرا للقلق.



وقال 63% ممن شاركوا في استطلاع أجرته مؤسسة "ليجر" مؤخرا إنه يتعين على الحكومة إعطاء الأولوية للحد من مستويات الهجرة، لأن البلاد قد تصل إلى حد لا تستطيع فيه إدماج المهاجرين الجدد في المجتمع الكندي، وقال 37 في المائة فقط إن الأولوية يجب أن تتمثل في زيادة الهجرة لتلبية مطالب الاقتصاد الكندي المتسع.



وقال وزير الهجرة الكندي إنه يشعر بالقلق إزاء هذا، لأنه استمع مباشرة من أصحاب العمل في جميع أنحاء البلاد الذين هم في أمس الحاجة إلى العمال، مضيفا أن الخبراء الاقتصاديون يتفقون على نطاق واسع على أن الهجرة هي مفتاح مواجهة نقص العمالة والسكان.



وشارك في الاستطلاع 1528 كنديا بشكل عشوائي على الإنترنت خلال الفترة من 7 إلى 10 يونيو الجاري.



وتشير النتائج إلى أن الناخبين المحافظين يفضلون على الأرجح الحد من مستويات الهجرة، وكذلك غالبية مؤيدي حزب الخضر (81% من الناخبين المحافظين و57% من الخضر اختاروا هذا الخيار)، مقابل 41% من الليبراليين و44% من أنصار الحزب الديموقراطي الجديد.



على الجانب الآخر، قال 59% من الليبراليين أنهم يفضلون أن تقوم الحكومة بزيادة عدد المهاجرين، مقارنة بـ 56% من مؤيدي الحزب الديموقراطي الجديد و43% من أنصار حزب الخضر، بينما أيد 19% فقط من أنصار حزب المحافظين هذا الأمر.