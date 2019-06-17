استقبال السيسي وزير خارجية الإمارات وافتتاح مؤتمر بناة مصر يتصدران اهتمامات الصحف

استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي وقضايا الشأن المحلي على عناوين الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين.



فذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مصر تدعم الجهود العربية في التصدي لزعزعة استقرار الخليج"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أن مصر تتابع، باهتمام بالغ، التطورات التي تشهدها منطقة الخليج، وبصفة خاصة الأحداث الأخيرة التي تهدد حرية الملاحة، وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بالخليج.



وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس، أمس، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة بالإمارات، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير جمعة الجنيبي سفير الإمارات بالقاهرة.



وأشارت "الأهرام" إلى أن الرئيس أكد تضامن مصر ودعمها حكومة وشعب الإمارات والدول العربية الشقيقة في مواجهة مختلف التحديات التي قد تواجهها، والتصدي لكل محاولات زعزعة استقرار منطقة الخليج، الذي تعده مصر جزءا لا يتجزأ من أمنها القومى.



وأضافت أن الرئيس أعرب، خلال اللقاء، عن ترحيبه بلقاء الشيخ عبد الله بن زايد، وطلب نقل تحياته إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، وقيادات وشعب دولة الإمارات، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية ــ الإماراتية الممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين، منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو الأمر الذي تواصل حتى الآن من جانب حكام وشيوخ دولة الإمارات، وانعكس على حجم التوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والإمارات تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة.



وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأوضحت أن الشيخ عبد الله بن زايد أعرب عن تثمين الإمارات الدور الذي تقوم به مصر، وجهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.



وتحت عنوان "مصر لا تنسى أبطالها"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض، خلال اجتماعه مع اللواء سيد الغالي رئيس صندوق المحاربين القدماء، الموقف التنفيذي لصندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الجاري تأسيسه.



ويهدف إن الصندوق إلى تكريم شهداء الوطن ومصابيه، وتقديم الرعاية لأسرهم وذويهم، تقديرًا لما بذله هؤلاء الأبطال من تضحيات هائلة من أجل الحفاظ على الوطن وحماية الشعب المصري من مختلف التحديات الإرهابية والأمنية التي تواجه مصر.



كما تناول الاجتماع إجراءات عمل الصندوق، بما في ذلك مقترح الهيكل التنظيمي للصندوق وأساليب عمله وتمويله، والمقر الدائم للصندوق الجاري إنشاؤه بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة العمل الجاري لتفعيل آليات عمل صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مشددًا على التنسيق الكامل بين جميع الجهات والهيئات المعنية بالدولة لضمان سير العمل في الصندوق على أكمل وجه وتحقيق هدفه السامي في تقديم الرعاية والتكريم اللازمين للشهداء والمصابين وأسرهم.



وأوضحت الصحيفة أن الرئيس أكد أن الواجب الوطني يقتضي توفير التكريم اللائق لشهداء الوطن والمصابين وأسرهم، مشيرًا إلى أن مصر تقابل العطاء بالعطاء ولا تنسى أبطالها الذين لم يبخلوا بأرواحهم ذاتها فداء لمصر وشعبها العظيم.



وتحت عنوان "إجراءات عاجلة لتسليم ورش مدينة الأثاث بدمياط"، أوضحت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا أمس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة دمياط للأثاث، بحضور المهندس أسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، ومسئولي عدد من البنوك الممولة لأصحاب الورش.



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أكد الحرص على استكمال خطوات تنفيذ مشروع مدينة الأثاث بدمياط، لأنه يمثل نقلة نوعية في توطين هذه الصناعة الهامة، واستخدام التقنيات الحديثة بها، والاستفادة من خبرة دمياط الكبيرة في هذا المجال وتوافر الأيدي العاملة بها.



وأوضحت "الجمهورية" أن مدبولي كلف بسرعة الانتهاء من إجراءات تمويل أصحاب الورش بمدينة دمياط، والإسراع بتسليم الورش التي تم التعاقد عليها لمن سددوا مقدم الحجز، وتسهيل كافة الإجراءات التي تمكنهم من سرعة افتتاح المشروع وتشغيل الورش.



وأشارت إلى أن مسئولي البنوك أكدوا أنهم يقومون حاليًا بإنهاء أوراق وإجراءات العملاء الذين استوفوا مستنداتهم، في ضوء الاتفاق مع البنوك المحلية لتمويل صغار الصناع، بينما سيتم التنسيق مع المحافظة والشركة لسرعة استيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لباقي العملاء، وتسليم الورش، وبدء التشغيل الفعلي.



وتحت عنوان "ما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة معجزة تشهد بها المؤسسات الدولية"، ذكرت صحيفة الأهرام أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد أمس، فعاليات الجلسة الافتتاحية من الدورة الخامسة لملتقى بناة مصر، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان «تصدير المقاولات والعقار المصري - مستقبل جديد للاستثمار»، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، وعدد كبير من القيادات التنفيذية، يمثلون كبريات شركات المقاولات، الاستثمار العقاري، والمؤسسات المالية والمصرفية.



وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، نقل في مستهل كلمته، تحيات الرئيس السيسي وتمنياته بنجاح الملتقى الذي يُشارك فيه أشقاؤنا من قارة أفريقيا، ومن منطقة الشرق الأوسط.



وأوضحت "الأهرام" أن مدبولي أكد أن ما تم تنفيذه على أرض مصر خلال الفترة الماضية هو بكل المقاييس معجزة هندسية وفنية، تشهد لها المؤسسات الدولية، وشاركت في تحقيقها الشركات المصرية، مما جعلها قادرة على الخروج ونقل خبراتها إلى الخارج لأشقائنا في الدول الأفريقية والعربية ومنطقة الشرق الأوسط تزامنا مع بدء مشروعات إعادة الإعمار في تلك الدول التي تأخرت بسبب الخلافات الداخلية.



وتحت عنوان "استمرار تدريب مكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء"، ذكرت صحيفة الأخبار أن عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر وتوجو واصلت تنفيذ التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، وذلك ضمن المجموعة الثانية للتدريب وبمشاركة القوات الخاصة لكلا البلدين بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.



وأضافت الصحيفة أن الفعاليات بدأت بعقد المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم والتعرف على الخبرات القتالية لكلا الجانبين، وتنفيذ العديد من الأنشطة العملية التي تم التخطيط والإعداد لها مسبقًا.



كما تم التدريب على تحركات الفرد في الميدان وتكتيكات القتال وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي المختلفة والتي أظهرت مدى الدقة والكفاءة التي يتمتع بها المقاتلون لكلا البلدين، كما تم التدريب على أنسب أساليب مواجهة العناصر الإرهابية، وتحرير الرهائن، كذلك تبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية في الميدان.



وأشارت "الأخبار" إلى أن هذا التدريب يأتي في إطار جهود مصر والقوات المسلحة لتعزيز القدرات القتالية لدول تجمع الساحل والصحراء لمجابهة أي مخاطر قد تواجه المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية.



وتحت عنوان " 5ر96٪ نسبة النجاح في عينة العربي بالثانوية العامة"، ذكرت "الأخبار" أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت نتيجة تقدير العينة العشوائية للغة العربية في امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 5ر96٪.



ونقلت الصحيفة عن خالد عبد الحكم نائب رئيس الامتحانات تأكيده أن عدد كراسات العينة العشوائية بلغ 19 ألفا و560 بوكليت، نجح من بينهم 18 ألفا و879 طالبا، وأن 53 طالبا حصلوا على الدرجات النهائية في اللغة العربية منهم 44 طالبا بالمدارس الرسمية و3 من المدارس الخاصة و6 منازل.



وأضافت "الأخبار" أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم الامتحان في 3 مواد، الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، والديناميكا لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، وسط استقرار نسبي لمستوى الامتحانات وعدم صعوبتها بشهادة الطلاب.



وأكدت الوزارة انتهاء كنترولات الثانوية العامة، من تصحيح العينة العشوائية للغة الإنجليزية، بعد تعديل نموذج الإجابة وإضافة إجابتين لسؤال محمد صلاح ونادي ليفربول، وسيتم إعلان النتيجة قريبا.

