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الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:54 ص

3 امتحانات مختلفة لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية_ هبه عويضه
dostor.org/2672512

يؤدي طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، امتحان مادة الفلسفة والمنطق للقسم الأدبي، والديناميكا للقسم العلمى رياضيات، والأحياء للقسم العلمي علوم على مستوى المحافظة.

وانطلق مارثون امتحانات الثانوية العامة بداية من يوم السبت 8 يونيو، ويستمر حتى 3 يوليو القادم.

واستعدت مديرية التربية والتعليم، بالإسكندرية لامتحانات الثانوية العامة من خلال 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية، و8 غرف بالإدارات التعليمية والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.

وأوضح مصطفي العجمي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن عدد المتقدمين للامتحان في محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب (الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات ).

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