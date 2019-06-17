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الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:43 ص

فيلم علاء الدين يستعيد صدارة شباك التذاكر فى كوريا الجنوبية

فيلم علاء الدين يستعيد
وكالات
dostor.org/2672500

استعاد فيلم علاء الدين صدارة شباك التذاكر في كوريا الجنوبية متفوقا على فيلم الطفيلي الكوري الجنوبي، وتجاوز عدد مشاهديه 5 ملايين شخص.

وقال مجلس الفيلم الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن فيلم علاء الدين جذب 841،319 شخصا في يومي 15 و16 يونيو الجاري، ليتصدر شباك التذاكر، وبلغ إجمالي عدد مشاهديه 5،325،985 شخصا.

وكان الفيلم قد جاء في المركز الأول في يوم 26 مايو الماضي بعد مرور 3 أيام من طرحه في البلاد، غير أنه تراجع إلى المركز الثاني في الوقت الذي تم فيه عرض فيلم الطفيلي، بيد أنه استعاد الصدارة بعد 17 يوما من التراجع.

وتعدى علاء الدين 5 ملايين مشاهد في اليوم الـ25 لعرضه، مسجلا أسرع وقت من الفيلمين الآخرين الملحمة البوهيمية (اليوم الـ29)، والبؤساء(اليوم الـ30).

كما تجاوز عدد مشاهدي علاء الدين عدد مشاهدي فيلم الجميلة والوحش(5،138،330 شخصا) ليصبح الفيلم الثاني من بين أفلام ديزني في عدد المشاهدين بعد ملكة الثلج (10،296،101 شخص).

وحل فيلم الطفيلي في المرتبة الثانية مع جذب 520،549 شخصا في نفس الفترة، ليصل إجمالي عدد مشاهديه إلى 8،344،841 شخصا، ويليه فيلم رجال في الملابس السوداء: الدوليين مسجلا 340،139 شخصا.

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