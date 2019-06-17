القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
01:30 م

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول
عالم
الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:42 ص

رئيسة السلطة التنفيذية بهونج كونج تقدم اعتذارا والتظاهرات مستمرة

رئيسة السلطة التنفيذية
وكالات
dostor.org/2672498

دفع تظاهر نحو مليوني شخص في هونج كونج لاثنين الثاني تواليا احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين الى الصين، رئيسة السلطة التنفيذية الموالية لبكين الى "الاعتذار" عما تسببت به من "نزاعات وخصومات" مع رفضها التنحي.

وطالب المحتجون الذين احتشدوا لساعات رغم حرارة الطقس باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام التي أجبرت على تعليق العمل بمشروع القانون.

وسار متظاهرون ارتدوا ملابس سوداء من إحدى الحدائق باتجاه البرلمان، وقدّر المنظمون عدد المتظاهرين بنحو مليوني شخص، أي ضعف عدد المشاركين في تظاهرة الأحد الماضي التي استقطبت عددا قياسيا.

.في المقابل أشارت تقديرات الشرطة التي دائما ما تصدر أرقاما أدنى بكثير لعدد المتظاهرين إلى أن التظاهرة استقطبت في "ذروتها" 338 ألف شخص.
وليلا واصل آلاف المحتجين التظاهر في الشوارع، بما في ذلك أمام مقر المجلس التشريعي، فيما بدت الشرطة وكأنها تفسح في المجال أمام تجمّع الحشود المبتهجة.

ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونغ كونغ في دوامة النظام القضائي الصيني المسيّس الذي يفتقد إلى الشفافية، وأن يضر بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط التجاري.

وقال بيان صدر عن مكتب لام "أقرت رئيسة السلطة التنفيذية بأن التقصير في عمل الحكومة تسبب بكثير من النزاعات والخصومات في مجتمع هونغ كونغ وخيب آمال العديد من المواطنين وأثار قلقهم".

وجاء ذلك غداة إعلانها أنها ستؤجل مشروع القانون إلى أجل غير مسمى.

لكن بيان لام الأحد لم يلب تطلعات ومطالب المحتجين بان تتنحي وتسحب مشروع القانون في شكل نهائي وتعتذر عن استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال اشتباكات الاربعاء الماضي.

وقالت "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، الجهة المنظمة للتظاهرة، إن أبناء هونج كونج سيتظاهرون وسيُضرِبون الإثنين "إلى أن تُسمع أصواتهم".

وشهدت هونغ كونغ الاربعاء أسوأ أعمال عنف سياسي منذ إعادتها إلى الصين عام 1997 حين نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع وفرقتهم شرطة مكافحة الشغب باستخدام الغاز المسيل والرصاص المطاطي.

وكُتب على إحدى اللافتات الموجهة للشرطة التي رفعت الاثنين "عليكم حمايتنا لا إطلاق الرصاص علينا"، بينما رفع بعض المشاركين صورًا للشرطة وهي تفرّق الحشود خلال مواجهات الأربعاء.

وأصيب نحو ثمانين شخصًا بجروح خلال الاضطرابات هذا الأسبوع بينهم 22 شرطيًا، بينما توفي متظاهر ليل السبت بعدما سقط من مبنى لدى مشاركته في تظاهرة.

واصطف كثيرون خارج مركز التسوق "باسيفيك بليس" حيث تكدست الزهور والرسائل تكريمًا له.

تجمع الاحتجاجات شرائح واسعة من مجتمع هونغ كونغ تشمل هيئات قانونية وتجارية تحظى بنفوذ واسع والكنيسة، وسط تأييد من دول غربية.
وتحولت الحركة الاحتجاجية في الأيام الأخيرة من حركة تهدف بالتحديد إلى إلغاء مشروع قانون تسليم المطلوبين إلى تعبير أوسع عن الغضب حيال لام وبكين على خلفية تراجع الحريّات منذ سنوات.

ورفعت لافتة ضخمة على جبل "لايون روك" الأحد في المدينة كتب عليها "دافعوا عن هونج كونج".

وقال المتظاهر داف وونج البالغ 38 عاما "شخصيا، اعتقد أنه لم يعد بوسعها حكم هونج كونج. لقد خسرت الجمهور".

وازدادت عزلة لام إذ نأى النواب المؤيدون لبكين بأنفسهم في الأيام الأخيرة من مشروع القانون موضع الجدل.

واعتبرت الحكومة الصينية بدورها أن تعليق مشروع القانون هو قرار جيد "للاستماع بشكل أوسع الى آراء المجتمع وإعادة الهدوء اليه في أسرع وقت ممكن".

وصباح الإثنين أصدرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" تقريرا جاء فيه أن تعليق مشروع القانون كان بسبب "اختلاف الآراء في المجتمع".
وأوردت الوكالة أن لام قدّم اعتذارا للشعب وتعهّد بتحسين أداء الحكومة في خدمة مواطنيه بعد أن أدى "التقصير" إلى "جدل كبير وخلافات في المجتمع".

بدورها، أكدت الشرطة أنه لم يكن أمامها خيار سوى استخدام القوة لمواجهة المتظاهرين في محيط البرلمان الأربعاء.

لكن جهات عدة بينها مجموعات قانونية وحقوقية أشارت إلى أن عناصر الشرطة تذرعوا بتحركات مجموعة صغيرة للغاية من المتظاهرين العنيفين لإطلاق عملية أمنية ضد متظاهرين معظمهم سلميون ومن الشباب.

وقال المحلل السياسي ويلي لام لفرانس برس إن "المؤيدين للديموقراطية لن يتوقفوا عند هذه النقطة. يريدون زيادة الزخم ضد كاري لام. يريدون مواصلة الضغوط".

وحض قادة الاحتجاجات الشرطة على إسقاط التهم بحق أي شخص تم توقيفه لأسباب مرتبطة بمواجهات الأربعاء.

ومن المتوقّع أن يتم قريبا إطلاق سراح الناشط جوشوا وونج البالغ 22 عاما والذي يُعتبر أحد أبرز قادة الحركة الاحتجاجية من السجن صباح الإثنين، بحسب ما أعلن حزبه ليل الأحد.

ولم يتّضح ما إذا كان سيُفرج عنه في بادرة حسن نية من السلطات أم بموجب إجراء اعتيادي في إطار تدابير حسن السلوك.

ولم تمر التظاهرة الأخيرة مرور الكرام في واشنطن حيث قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيبحث التطورات مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ حوالي 17 ساعة

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ يومين

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 3 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

منذ 4 أيام

رويترز: مهاجمة ناقلات نفط ترفع علم جزر مارشال وبنما في خليج عمان

منذ اسبوع

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

الآن

سعر الدولار فى البنوك اليوم الإثنين

الرئيس السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 17 يونيو 2019

كلية اللاهوت الإنجيلية تقبل استقالة أمين مركز دراسات الشرق الأوسط

ads
ads
الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

جهاز 15 مايو يقود حملة للقضاء على "التوك توك" وإحلال "الفان" بديلًا له

سر سفر حسين الشحات للإمارات

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

ألبومات الصور

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رئيس مركز فوه يُكرم عددا من مديري الإدارات لبلوغهم سن المعاش

إعلام الأزهر يناقش مشروعات تخرج الفرقة الرابعة (صور )

رياضة

"صلاح" يوقع على أى شىء فى مصر

رئيس كوريا الجنوبية يحتفل بالمنتخب لحصوله على المركز الثانى بكأس العالم

أغاني كأس الأمم الإفريقية.. تشجيع على أنغام موسيقية

نجم الساعة

رغبة الأسود.. هل تنقذ شخصية الكاميرون سيدورف من البداية السيئة؟

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لقاتلي شقيقتهما بعد فشلهما في اغتصابها بسوهاج

جهاز 15 مايو يقود حملة للقضاء على "التوك توك" وإحلال "الفان" بديلًا له

سر سفر حسين الشحات للإمارات

تراجع جديد فى أسعار الليمون بالأسواق

الرئيس نيوز

الرئاسة تعلن تفاصيل جولة السيسى الأوربية

وديًا.. مصر تنهي النزاع مع كهرباء إسرائيل وتخفيض الغرامة إلى 500 مليون دولار

قفز من الدور الـ 11.. انتحار "طبيب أسنان" بالإسكندرية

بمشاركة برلمانية.. "الآثار" تعرض فيلما تسجيليا عن تاريخ المتحف المصرى

منتخب مصر يفوز على نظيره الغيني 3-1 ضمن الاستعدادات لكأس أفريقيا

كشكول

لأول مرة بكفر الشيخ.. دمج التعليم المزدوج لتأهيل الطلاب لسوق العمل

محافظ كفرالشيخ يعتمد إجراءات قبول أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس

محافظ كفر الشيخ يعتمد درجات القبول بالتعليم الفني

محافظ كفر الشيخ يعتمد جداول امتحان الدور الثاني للتعليم المهني

محافظ كفر الشيخ يعتمد جدول امتحان الدور الثاني للمرحلة الإعدادية

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

نون مصر يقدم كوبونات خصم بالتعاون مع موقع الكوبونيست للكوبونات والعروض

صفات يجب أن يتحلى بها الزوج

روائح كريهة في منزلك تنذر بكوارث خطيرة

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

فوائد العلاج بالبخار للجسم والبشرة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎