كوريا الجنوبية.. زيادة مبيعات السيارات الرياضية للشهر الثامن

أظهرت احصائيات رابطة كوريا لمصنعي السيارات وجمعية كوريا لمستوردي السيارات وموزعيها، اليوم الاثنين، أن حصة السيارات الرياضية المتعددة الأغراض (SUV) وسيارات فان (CDV، Car Derived Vans) وسيارات الرحلات (RV) سجلت 46.9% في السوق المحلي في كوريا الجنوبية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.



وبلغت مبيعات سيارات الركاب 612،043 وحدة، منها 257،380 وحدة من فئة SUV و29،375 وحدة من فئة CDV.



ومن بين مبيعات السيارات للشركات المحلية الخمس لإنتاج السيارات، ارتفعت الحصة إلى 48.6%.



وسجلت مبيعات سيارات الركاب للشركات المحلية الخمس 522،115 وحدة، منها 225،213 وحدة (43.1%) من فئة SUV و28،553 وحدة (5.5%) من فئة CDV.



وكانت حصتا SUV وCDV قد بلغتا 38.4% و6.6% على التوالي في نفس الفترة من العام الماضي.



وقال مسؤول في رابطة كوريا لمصنعي السيارات، إن السوق العالمي يشهد أيضا زيادة سيارات SUV، مضيفا أنه نظرا إلى الاتجاه التصاعدي لسيارات SUV، فمن المتوقع أن تتجاوز حصتها 50% في غضون هذا العام.



وزادت مبيعات سيارات SUV للشركات المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بنسبة 12.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.



وأدرجت 5 موديلات من فئة SUV ضمن قائمة أكثر 10 موديلات مبيعا في هذا العام، بما فيها سنتافي (المرتبة الثالثة) وباليسايد (المرتبة الرابعة) وكارنيفال (المرتبة الرابعة) وسورينتو (المرتبة السابعة) وريكستون سبورت (المرتبة العاشرة).



ومن بين السيارات المستوردة، سجلت مبيعات الركاب 89،928 وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، منها 32،167 سيارة رياضية متعددة الأغراض.