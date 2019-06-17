رئيس كوريا الجنوبية يحتفل بالمنتخب لحصوله على المركز الثانى بكأس العالم

من المقرر أن يقيم الرئيس مون جيه-إن مأدبة عشاء في يوم 19 يونيو الجاري لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم الذي احتل المركز الثاني في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة لعام 2019.



أوضح المكتب الرئاسي اليوم الاثنين أنه من المتوقع أن يشيد الرئيس مون بجهود المنتخب الذي حقق أفضل نتيجة في المسابقات التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم(FIFA) في تاريخ كرة القدم الكورية الجنوبية.



وسبق أن قال الرئيس مون عبر موقع للتواصل الاجتماعي بعد أن فشل المنتخب في الفوز باللقب في اليوم السابق، "أنا فخور بلاعبينا الذين استمتعوا كثيرا بأدائهم."



ووصل المنتخب الذي يقوده المدرب جونغ جونغ-يونغ إلى الوطن عبر مطار إنتشون الدولي صباح اليوم.