القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:40 ص

كوريا الجنوبية.. فرار مواطنين إيرانيين أثناء تحقيق الشرطة معهما

كوريا الجنوبية..
وكالات
dostor.org/2672494

ذكرت شرطة كانغهوا في إنتشون اليوم الاثنين أن اثنين من الإيرانيين في الأربعينيات من العمر هربا أثناء تحقيق الشرطة معهما فجر يوم أول أمس السبت في مركز الشرطة.

وكان الإيرانيان يخضعان للتحقيق بتهمة القيادة بدون رخصة قيادة وفقا لقانون المرور، حيث هربا من مركز الشرطة في بلدة كوانهوا بعد أن ذهبا الى دورة المياه خارج مركز الشرطة وعندما أغفل ضابط الشرطة عن مراقبتهم للحظة.

ولم يتم تقييد أيديهما نظرا لعدم خطورة التهمة الموجهة لهما، وقفزا فوق سور بارتفاع 1.2 مترا في مدخل مركز الشرطة.

وقال مسئول في المركز، إن " أيه (43 عاما) طلب من ضابط شرطي السماح له بالذهاب الى دورة المياه خارج مبنى مركز الشرطة فخرج الضابط الشرطي معه، وبعد 30 ثانية طلب "بي" (40 عاما) أيضا السماح له بالذهاب الى دورة المياه، وعندما عاد الضابط الشرطي لمبنى المركز للتأكد من بعض المستندات، سارع الاثنان بالهروب".

وتأكدت الشرطة من ان " بي " توجه الى سيئول وتتابع سير تحرك " بي " عبر كاميرات المراقبة.

يشار إلى أن الإيرانيين عملا في شركة للمعدات الزراعية في جزيرة كانغهوا في انتشون غرب سيئول بإقامة غير شرعية.

وألقت الشرطة القبض عليهما بعد تلقيها بلاغا يشكك في أنهما كانا يقودان شاحنتين تحت تأثير الخمر بعد ظهر يوم السبت الماضي، 15 يونيو، غير أن الشرطة تأكدت بأنهما لم يقودا تحت تأثير الخمر، غير انهما قادا الشاحنتين تزن واحد طن على مسافة 8 كيلومترات من دون رخصتي القيادة.

وقال المسئول " يبدو أنهما هربا مخافة من طردهما بسبب إقامتهما غير الشرعية، واعترفت الشرطة بالقصور في التعامل مع المشتبهين.

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