القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:31 ص

وزير نيبالى: تفجيرات سريلانكا توحى بتهديد إرهابى جديد فى جنوب آسيا

وزير نيبالى: تفجيرات
وكالات
dostor.org/2672488

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع في نيبال، إيشوار بوخريل، يوم الاثنين، إن التفجيرات التي وقعت في سريلانكا في إبريل الماضي، قد أرسلت رسالة قوية وواضحة بأن نوعا جديدا من التهديد الإرهابي قد وصل إلى جنوب آسيا.

جاءت تصريحات الوزير هذه خلال كلمة له في ندوة بعنوان "حوارات حول الأمن العام: مواجهة الإرهاب"، نظمها الجيش النيبالي هنا بالعاصمة يوم الأحد.

في 21 إبريل الماضي، وقعت عدة هجمات إرهابية ضد كنائس وفنادق في سريلانكا، خلال عيد الفصح، وقتلت أكثر من 200 شخص، وأصابت المئات.

وقال الوزير بوخريل، إن الحكومة النيبالية ترى أنه من المهم جدا فهم الظاهرة المعقدة للإرهاب، في الأطر الإقليمية والمحلية. مضيفا "ونرى أيضا ضرورة أن نتعلم من تجارب وخبرات أصدقائنا حول العالم، حول مكافحة الإرهاب".

وأكد على الحاجة إلى جهود محلية واقليمية ودولية لمعالجة مشكلة الإرهاب.

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