واردات الصين من النفط الخام تنمو 7.7 % فى 5 شهور

كشفت مصلحة الدولة للإحصاء أن حجم إنتاج النفط الخام في الصين قد ارتفع بنسبة 1 % على أساس سنوي ليصل إلى 16.23 مليون طن في مايو العام الجاري.



ونمت نسبة الزيادة بـ0.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق، فيما بقي معدل حجم الإنتاج للنفط الخام على عند 524 ألف طن يوميا.



في الخمسة الأشهر الأولى من العام الجاري، وصل حجم إنتاج النفط الخام في الصين إلى 79.29 مليون طن، بزيادة 0.7 % عما كان قبل عام حسب الأرقام الواردة من المصلحة.



وارتفع حجم واردات الصين من النفط الخام بـ3 بالمائة على أساس سنوي ليصل إلى 40.23 مليون طن في مايو، وبلغ إجمالي حجم الواردات خلال فترة يناير- مايو 205.13 مليون طن، بزيادة 7.7% على أساس سنوي.



هذا وشهدت أسعار النفط الخام الدولية انخفاضا في هذه الفترة، فيما بلغ مؤشر برنت للنفط الخام 66.8 دولار أمريكي للبرميل في يوم 31 مايو، بانخفاض 5.4 دولار أمريكي عن يوم 30 أبريل الماضي.