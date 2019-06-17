القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الإثنين 17/يونيو/2019 - 07:31 ص

مبعوث ترامب يلمح لتأجيل إعلان "خطة السلام"

ترامب
ترامب
وكالات
dostor.org/2672482

ألمح مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، اليوم الإثنين، إلى احتمال إرجاء الكشف عن خطة السلام التي يعدها البيت الأبيض للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مرة جديدة إلى مطلع نوفمبر.

وقال "جرينبلات" في مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست": "أعتقد أن المنطق يفرض علينا إذا ما أردنا الانتظار حتى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، يجب علينا بالفعل أن ننتظر لفترة قد تمتد حتى 6 نوفمبر".

وكانت إدارة ترامب قد أرجأت سابقا تقديم خطتها إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية في 9 أبريل، لكن الانتخابات لم تفض إلى تشكيل حكومة، وقد تم تحديد 17 سبتمبر موعدا لإجراء الانتخابات الجديدة.

ومن المحتمل أن تتشكل حكومة جديدة في أوائل نوفمبر بعد اختيار رئيس وزراء وإجراء مفاوضات لتشكيل ائتلاف.

وقال جرينبلات في المقابلة، التي أجريت في نيويورك وبثت على شبكة الإنترنت: "ليس سرا القول إن الانتخابات الإسرائيلية وضعت بالتأكيد فكرة جديدة في أذهاننا".

وأضاف: "لو لم يتم الإعلان عن انتخابات جديدة، ربما كنا نشرنا" تفاصيل الخطة خلال الصيف.

وأشار جرينبلات إلى أن إدارة ترامب قد أرجأت بالفعل عرض الخطة الى ما بعد شهر رمضان الذي انتهى أوائل يونيو.

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