القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:23 ص

الرئيس السيسى يبدأ اليوم جولة أوروبية تشمل بيلاروسيا ورومانيا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
dostor.org/2672468

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، جولة أوروبية تشمل كلاً من بيلاروسيا ورومانيا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وذلك خلال لقاءه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، وكذا مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤي بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

ومن المقرر، أن تشهد زيارة الرئيس إلى العاصمة مينسك التوقيع على عدد من الاتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة.

كما سيحظى الشق الاقتصادي والاستثماري بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث سيلتقي السيد الرئيس مع ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية، بالإضافة إلى كبار المسئولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف بسام راضي، أن الرئيس سيتوجه عقب ذلك إلى العاصمة الرومانية بوخارست، حيث سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروماني "كلاوس يوهانيس"، بالإضافة إلى مقابلة رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ في رومانيا، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي.

ومن المقرر، أن يلقي الرئيس كلمة في جامعة "بوخارست للدراسات الاقتصادية" تتضمن إلقاء الضوء على مجمل العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر ورومانيا، وجهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وآفاق تعظيم التعاون بين البلدين في هذا الإطار.

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