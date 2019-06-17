بالأسماء.. 75 قرية بالمرحلة الثانية لـ"سكن كريم" فى 11 محافظة

قال محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للأشغال العامة، ومدير برنامج "سكن كريم" إنه تم تحديد أسماء الـ 75 قرية التي سيتم العمل بها في برنامج "سكن كريم " الذى يندرج تحت مبادرة حياة كريمة، فى 11 محافظة بالوجهين القبلي والبحري، ضمن المرحلة الثانية للبرنامج التي ستنطلق الشهر القادم مع بداية العام المالي الجديد.



وترصد "الدستور، أسماء ٧٥ قرية التي يستهدفها برنامج "سكن كريم"، تتمثل في الأتي:



- محافظة أسيوط



1- قرية العطيات القبلية بمركز الفتح.



2- البياضية بمركز البداري.



3- أولاد بدر بمركز الفتح.



4- القصر بمركز الفتح.



5- المراونة بمركز البداري.



6- نجع جزيرة فاو بمركز البداري.



7- شقليل بمركز أبنوب.



8_ قرية عرب الكلابات بمركز الفتح.



9- قرية الأقادمة بمركز أبو تيج.



10- كوم بوها قبلي بمركز منفلوط.



11- قرية الشنابية بمركز صدفا.



12- الشيخ عتمان بالبداري.



13- النهاية بديروط.



14- بنى شعران بمنفلوط.



15- نزلة رميح بمنفلوط.



16- المسعودى بأبوتيج.



17- ساو بديروط.



- محافظة سوهاج



1- قرية العيساوية شرق بأخميم.



2- قرية الأحايوة شرق بأخميم.



3- قرية بني حميل بمركز البلينة.



4- قرية عزبة القاوية بمركز طما.



5- قرية حاجر مشطا بطهطا.



6- قرية الكوامل بحري مركز سوهاج.



7- قرية الهجارسة مركز سوهاج.



8- قرية نزلة عمارة بطهطا.



9- قرية الصفيحة مركز طهطا.



10- قرية الشيخ رحومة بطهطا.



11- قرية بناويط مركز المراغة.



12- قرية فاوجلي مركز ساقلتة.



13- نجوع بني واصل مركز ساقلتة.



14- قرية داود بطهطا.



15- قرية أبو بكر الصديق بمركز جهينة الغربية.



16- قرية البلابيش المستجدة بدارس السلام.





- محافظة قنا



1- قرية ساو بفرشوط.



2- بلاد المال بحري بمركز أبو طشت.



3- أبو مناع قبلي مركز دشنا.



4- نجع عزوز مركز دشنا.



5- قرية سمهود بمركز أبو طشت.



6- الحبيلات الغربية بمركز أبو طشت.



7- السمطا بحرى مركز دشنا.



8- نجع الحاج سلام بفرشوط.





- محافظة المنيا



1- قرية الأمل بمركز المنيا.



2- الهمة 1 بمطاي.





- محافظة البحيرة



1- المهدية بمركز أبو المطامير.



2- الياسينية مركز أبو المطامير.



3- خرطوم مركز بدر.



4- عبدالحليم محمود بالنوبارية.



5- أحمد بدوي غرب النوبارية.



6- على مبارك مركز وادي النطرون.



7- الرابعة بذور قسم غرب النوبارية.



8- زاوية صقر مركز أبوالمطامير.





- محافظة أسوان



1- المنار بمركز النصر.



2- الحكمة بمركز النصر.



3- الكرامة بمركز النصر.



4- الشهادة بمركز إدفو.



5- الأشراف بمركز إدفو.



6- العلاقي بمركز أسوان.





- محافظة الدقهلية



1- أولاد صبور بمركز المطرية.





* محافظة الوادي الجديد



1- عائشة عبدالرحمن مركز الفرافرة.



2- الشيخ مرزوق مركز الفرافرة.



3- النهضة مركز الفرافرة.



4- عمر بن الخطاب مركز الفرافرة.



5- علي بن أبي طالب مركز الفرافرة.



6- الصحوة بمركز الداخلة.



7- ضرب الأربعين بمركز باريس.





- محافظة مطروح



1- سيدي شبيب بالضبعة.



2- زاوية العوامة بالضبعة.



3- بهي الدين بسيوة.



4- أبو مزهود بمركز سيدي براني.



5- قرية سيدنا هود قسم الحمام.





- محافظة الأقصر



1- الوسطى مركز إسنا.



2- النجوع قبلي مركز إسنا.



3- القبلي قامولة بمركز القرنة.