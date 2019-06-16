السعودية تعلن إطلاق أول أكاديمية للترفيه لتدريب كوادر وطنية

أعلنت السعودية عن إنشاء "الأكاديمية السعودية للترفيه" لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية تكون قادرة على تنظيم مثل هذه الأنشطة بالمملكة.



وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس"،أمس الأحد، أن الأكاديمة الجديدة ستعنى بتقديم برامج متخصصة في مجال الترفيه.



وأشارت الوكالة إلى أن أول أكاديمية ستنطلق في سبتمبر المقبل بالرياض، حيث ستقدم برنامج الدبلوم المشارك المتخصص في إدارة الترفيه.



وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، يناير الماضي، عن إطلاق استراتيجية جديدة تهدف إلى جعل المملكة من بين أول أربع وجهات ترفيهية في منطقة آسيا، وبين أول عشرة على مستوى العالم.



وذكر الشيخ أن قطاع الترفيه مهم، وتوليه قيادة المملكة كل الاهتمام لتحقيق الأهداف المرجوة منه لتطوير مستوى الحياة في المملكة، إلى جانب مساهمته الفاعلة في دعم عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل.