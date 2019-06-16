حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة شقة فى مدينة بدر

أمرت نيابة بدر بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة شقة سكنية فى مدينة بدر، وذلك عقب ضبط بلطجي بحوزته سلاح ناري لاستخدامه في أعمال البلطجة، وآخر يسرق الهواتف المحمولة، وحرر محضر بالواقعة.



البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مدينه بدر، تفيد قيام "أ.ج" عاطل، بحيازة سلاح ناري لاستخدامها في أعمال البلطجة وترويع المواطنين، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وعدة طلقات لاستخدامه في أعمال البلطجة والترهيب.



كما تمكن رجال المباحث من القبض على عاطل لسرقته الهواتف من داخل الشقق بمدينة بدر، بعدما وردت معلومات للمباحث بحيازة عاطل لعدة هواتف محمولة مسروقة، وتم ضبطه واعترف بسرقة الهواتف من بعض الشقق السكنية بالمدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة.