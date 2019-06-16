روائح كريهة في منزلك تنذر بكوارث خطيرة

المنازل مليئة بالروائح المختلفة الصادرة عن منظفات الغسيل، أو المدفأة، أو المطبخ، والتي نتعامل معها بشكل طبيعي، لكن بعضها قد يشكل خطرًا على الصحة والمنزل، ويجب التنبه لها والتعامل مع مصادرها بحكمة.



وعند وجود روائح خطيرة لا يجب تجاهلها، بحسب ما نقل موقع "ليتل ثينغز" الإلكتروني:



رائحة العفن

يجب التحقق من التسربات في شبكة أنابيب المياه، أفي مغسلة المطبخ والتي يمكن أن تسبب رائحة العفن، عبر إقفال مصدر المياه في المنزل، وتجفيف المكان تحت الحوض.

رائحة احتراق مع وجود دخان



يمكن أن تكون رائحة الاحتراق مع وجود الدخان دليلًا على ماس في أحد المقابس، أو الأسلاك الكهربائية، لذا الانتباه وفصل التيار الكهربائي عن المنزل قبل أي فحص دقيق لمصدر الدخان.



رائحة الحمام

إذا صدرت رائحة مزعجة من الحمام، فهذا يعني تسربًا في نظام الصرف الصحي يحتاج إلى إصلاح.



رائحة الكلب النتنة

إذا لم تملك كلبًا في المنزل، فهذا يعني أن مصدر الرائحة النتنة ربما يكون عن حيوانات صغيرة ميتة مثل الفئران أوالجرذان، لذلك يجب استكشاف مكان الرائحة لإزالة سببها.



رائحة السجائر

من الطبيعي أن تنتشر رائحة السجائر في المنزل، غير أن انتشارها قد يزيد إذا تراكمت ذرات السجائر على السجاد والأثاث، ويمكن أن تستمر أعوامًا إذا لم تُنظف.



رائحة الطلاء

رائحة الطلاء في المنزل خطر على الصحة، بسبب المواد الكيميائية فيها التي يمكن أن تؤثر على صحة المجاري التنفسية والرئتين.



رائحة البيض الفاسد

رائحة البيض الفاسد من أكثر الروائح التي تزعج الإنسان، غير أن مصدرها ليس البيض الفاسد وحده، ويمكن أن تصدر عن تراكم مخلفات القمامة، أو أنابيب الصرف الصحي، أو تراكم غاز المجاري في نظام السباكة.



رائحة الغاز

الغاز الطبيعي بلا رائحة، ولكن تضاف له الرائحة، للشعور به، لذلك يجب التأكد من مصدره، وتجنب إشعال أي نيران، أو الضغط على أزرار الكهرباء، والاتصال بشركة الغاز لإصلاح العطل.