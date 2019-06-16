السيطرةعلى حريق بمستودع نفطي في طرابلس

تمكن فرق الإطفاء التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط الليبي، من السيطرة على حريق اندلع بالقرب من خزانات غاز النفط المسال في مستودع الشركة بطريق المطار في طرابلس، نشب نتيجة قصف مباشر في الساعة 8 مساء من السبت.



ودعت شركة البريقة في بيان مشترك مساء اليوم، جميع الأطراف إلى الانسحاب الفوري من المنطقة لتجنب أي ضرر إضافي، قد يحدث نتيجة الاشتباكات، حسبما نقلت صحيفة المتوسط الليبية.



وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس، لتصل إلى 635 قتيلًا وإصابة أكثر من 3550 شخصًا آخر، من بينهم ثلاثة من العاملين في المجال الطبي، وقرابة 120 ألف نازح.