السويد تؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم في اليمن

أكدت السويد على ضرورة تنفيذ اتفاق "ستوكهولم" الذي وقعته الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا وميليشيا الحوثي الانقلابية في ديسمبر 2018.



جاء ذلك خلال مباحثات جرت اليوم الأحد في الرياض، جمعت سفير السعودية لدى اليمن محمد جابر بمبعوث مملكة السويد لدى اليمن بيتر سمينبي، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".



وأوضحت "واس" أن اللقاء بحث جملة من القضايا ذات العلاقة بالأزمة اليمنية وآخر التطورات التي شهدتها، مع تسليط الضوء على اتفاق ستوكهولم وضرورة تنفيذه.



وتتبادل الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي بشأن السعي لإفشال اتفاق السويد الذي تضمن انسحاب المسلحين من مدينة الحديدة الساحلية (غرب البلاد)، ورفع الحصار عن تعز (وسط) والافراج عن جميع الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين.