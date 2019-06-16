القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
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الأحد 16/يونيو/2019 - 11:33 م

أغاني كأس الأمم الإفريقية.. تشجيع على أنغام موسيقية

أغاني كأس الأمم الإفريقية..
أ ش أ
dostor.org/2672433

تستقبل الساحة الفنية خلال الأيام المقبلة العديد من الأغنيات بمناسبة كأس الأمم الإفريقية، التي تنطلق الجمعة المقبلة في مصر، وهي أغنيات بمثابة تشجيع للمنتخب المصري على أنغام الموسيقى.

وإلى جانب الأغنيات المشجعة لمنتخب الفراعنة تبرز أغنية البطولة نفسها، التي تقدم في حفل الافتتاح، وستكون بثلاث لغات، هي العربية، الإنجليزية والفرنسية.
وقال محمد فضل مدير بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، في تصريحات صحفية، إن الجزء العربي في الأغنية سيكون بصوت مطرب مصري، مفضلا عدم الكشف عن اسمه لمفاجأة الجمهور، إلى جانب مطربة نيجيرية وأخرى سنغالية.

وتعتزم المطربة اللبنانية رولا سعد طرح أغنية جديدة، أهدتها للمنتخب المصري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتبت رولا سعد، عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، "انتهيت تماما من تسجيل الأغنية وأستعد لتصويرها على طريقة الفيديو كليب لطرحها عبر القنوات الفضائية خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضافت أنها سعيدة بتقديم هذه الأغنية لوطنها الثاني مصر وللشعب المصري الذي تحترمه وتكن له الحب ولا تشعر بأنها غريبة أثناء تواجدها معهم، لأن مصر أم الدنيا، وهي الوطن الكبير لكل الأمة العربية، وشعبها معروف بالشهامة والكرم دائما.

الأغنية من كلمات فضل الراوي، وألحان شريف سعد، ومن توزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف.

وتشارك الإذاعة المصرية كذلك في المشهد بأغنية جديدة عن القارة السمراء، بالتعاون مع فريق "ونس" بقيادة طارق عباس، بعنوان "رب احميها وصونها"، تم تسجيلها باستوديوهات الإذاعة، وتبث على شبكات الإذاعة خلال فترة البطولة‫، كتب كلمات الأغنية مجدي كامل وألحان طارق عباس وتوزيع محمد مختار، ويشارك في غنائها مجموعة من الطلبة الأفارقة.
أما المطرب الشعبي حكيم فيستعد لطرح كليب جديد للبطولة، ومن المقرر أن يتم طرحه على القنوات الفضائية خلال اليومين المقبلين، وتشارك حكيم فنانتان أجنبيتان، واحدة ستغني باللغة الفرنسية وأخرى باللغة الإنجليزية.

وطرحت المطربة الشابة آية عبد الله أغنية بعنوان "مصر نمبر وان" لتشجيع المنتخب المصري في البطولة، وهي كلمات مصطفى الجمل، وألحان فوزي عز الدين.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، الجمعة القادم، بحفل حاشد في استاد القاهرة، تعقبه المباراة الأولى التي تجمع مصر مع زيمبابوي.

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