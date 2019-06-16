برلماني ليبي: مبادرة السراج "هي والعدم سواء"

وصف عضو البرلمان الليبي، صالح فحيمة، خطاب رئيس وزراء حكومة الوفاق فايز السراج، اليوم، بخصوص الأزمة الراهنة في ليبيا بالـ"متناقض"، واصفًا مبادرته لإستئناف العملية السياسية "هى والعدم سواء".



وقال فحيمة بحسب ما أوردت صحيفة المتوسط الليبية، مساء اليوم، إن أي مبادرة لا تتضمن الالتزام بالتشريعات الليبية، وعدم الاستقواء بالأجنبي، والانقلاب على الشرعية المحلية لاغتصاب السلطة، وإنهاء المظاهر المسلحة من خلال تسليم المليشيات أسلحتها للجيش والشرطة ستكون هي والعدم سواء.



وأضاف فحيمة، أن التشدق بالدولة المدنية تحت ظلال بنادق المليشيات لا معنى له ومتاجرة بالوطن.



وأطلق "السراج" في وقت سابق من اليوم الأحد، مبادرة سياسية لحل الأزمة الراهنة في ليبيا، تضمنت عددا من النقاط؛ من أبرزها عقد ملتقى ليبي يجمع كافة القوى الوطنية من جميع مناطق ليبيا، يتم خلاله الاتفاق على خارطة طريق للمرحلة القادمة.



كما يتم خلاله إقرار قاعدة دستورية قبل نهاية العام الجاري، واعتماد القوانين الخاصة بالعملية الدستورية والانتخابية، وإحالتها إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع تحديد مواعيد لهذه الاستحقاقات.

