غدا.. توقيع بروتوكول بين التضامن ومؤسسة مصر الخير

توقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة مصر الخير، غدا الاثنين، بروتوكول تعاون لمساعدة المتعثرين على سداد التامينات خاصة للعمالة غير المنظمة أو أصحاب المنشآت الفردية متناهية الصغر.



يشهد توقيع البروتوكول سامي عبدالهادي رئيس صندوق التامينات للعاملين بالقطاع العام والخاص ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير.



وترعى وزارة التضامن الاجتماعي، العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص في قطاع المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، لتشجيعهم على الدخول تحت المظلة التأمين الاجتماعى لحمايتهم من المخاطر الاجتماعية.