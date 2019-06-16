مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية الكويتي ونظيره الأمريكي

بحث الشیخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الخارجیة الكویتي الیوم، مع نظيره الأمریكی مایك بومبیو سبل تعزیز العلاقات الثنائیة والاستراتیجیة التي تربط البلدين في مختلف المجالات وعلى المستویات كافة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الشیخ صباح خالد الحمد الصباح من مايك بومبيو، اليوم الأحد، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



كما استعرض الجانبان كافة أوجه التعاون الوثیق بین الكویت والولایات المتحدة، إلى جانب تبادل وجھات النظر حیال التطورات الأخیرة على الساحتین الإقلیمیة والدولیة والتطورات التي تشھدھا المنطقة ومناقشة عدد من القضایا محل الاھتمام المشترك.



واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بالضلوع في الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط في مياه الخليج آخرها ناقلتي النفط في بحر عمان.