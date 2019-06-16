محلل سعودي: إيران تحاول جرَ دول المنطقة للحرب

قال الكاتب والباحث السياسي السعودي يحيى التليدي، إن إيران تحاول جرّ دول المنطقة للحرب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتم التعامل معه بحكمة كبيرة من قادة المملكة العربية السعودية وأشقائها.



وأضاف في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التدوينات الصغيرة "تويتر": "القادة بالتأكيد لا يريدون التورط في مثل هذه الحروب الوهمية وإنما مواجهتها وفرض الاستقرار في المنطقة".



يأتي ذلك في ظل التوترا ت الأخيرة التي تشهدها منطقة الخليج، یأتي بعد أن تعرضت ناقلتا نفط نرویجیة وسنغافوریة لھجوم في خلیج عمان الخمیس الماضي بعد شھر من أعمال تخریبیة تعرضت لھا ثلاث ناقلات نفط وسفینة قبالة ساحل الإمارات.



وفي حوار مطول مع صحيفة "الشرق الأوسط"، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن موقف المملكة إزاء الاضطرابات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مشددًا على أن بلاده لا تريد حربًا، وإنما لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعب المملكة وسيادتها ومصالحها الحيوية.