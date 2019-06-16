6 فواكه تساهم فى علاج الإمساك.. تعرّف عليها

تفيد تقارير طبية حديثة للجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي بأن الكثير من المصابين بالإمساك لا يزورون الطبيب لعلاج المشكلة على الرغم من أنها مزمنة. وأنهم يهملون أعراض الإمساك وأهمها: انتفاخ وألم البطن، وجفاف البراز، وعدم انتظام خروجه، والإنزعاج في منطقة الشرج بعد الإخراج. ويؤدي تأخير اللجوء إلى الطبيب إلى عدم اتخاذ الإجراءات العلاجية في الوقت المناسب.

نظرًا لأن المشكلة تكون مزمنة حتى لو كانت درجتها خفيفة أو أصبحت من المشاكل اليومية التي يتعايش الإنسان معها، ينبغي أخذ حلول دائمة لها. ومن هذه الحلول الفعّالة زيادة تناول حصة أو حصتين من الفواكه التالية كل يوم:

المانجو. خلال موسم الصيف احرص على تناول 300 جرام من المانجو كل يوم، فهي تعمل كمسهّل طبيعي يزيد من مرّات الإخراج، ويحسّن من قوام البراز ويلينه. ويمكنك أيضًا إضافة مكعبات من المانجو للسطلة.

الزبيب. يتوفر العنب المجفّف أو الزبيب على مدار العام، وهو غني بالألياف، ويعتبر من أفضل العلاجات للإمساك، كما يناسب الحوامل تمامًا. فقط تذكّر شرب الماء مع تناول الزبيب.

الجوافة. تزيد الجوافة من إنتاج المخاط سواء في الأنف أو الأمعاء، ولذلك تأثير مليًن على الإخراج، إلى جانب أنها غنية بالألياف. تناول عصير الجوافة يضمن لك إفراغ الأمعاء بسهولة خاصة إذا أضفت إليه بعض أوراق الكزبرة.

التين. يوصف التين المجفّف والماء الدافئ كواحد من أقوى المليّنات والمسهلات الطبيعية، وعند تناول التين الطازج مع الحليب يمكنك الحصول على النتيجة نفسها.

البرتقال. لا تقتصر فائدة البرتقال على فيتامين "سي" فقط، تناول برتقالتين واحدة في الصباح وأخرى في المساء لتنتهي تمامًا مشكلة الإمساك.

الليمون. أضف ملعقة من عصير الليمون (الحامض) إلى ربع كوب ماء دافئ في الصباح، وتناولها قبل الإفطار على معدة خاوية لتتحرّك الأمعاء بشكل عادي.