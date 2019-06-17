جهاز 15 مايو يقود حملة للقضاء على "التوك توك" وإحلال "الفان" بديلًا له

قال المهندس سيد همام رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إن جهاز المدينة يقود حملة للقضاء على التوك توك وتوفير سيارات "الفان" البديلة له، موضحا أن خطة القضاء على التوك توك تأتي ضمن مبادرة القضاء على العشوائيات بالمدن الجديدة التي خططت لها الدولة.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المدينة ستحتاج عدد كبير لتوفير السيارات البديلة، وسوف يعلن الجهاز عن عدد السيارات التي يحتاجها المواطنون بالمدينة، فضلا عن أنه تم شن حملات مكثفة بالتنسيق بين لجنة الإشغالات بالجهاز، وشرطة التعمير بالمدينة، علي معظم المجاورات لإزالة العشوائيات تحت إشراف المهندس ماجد شكري، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي إدارة التنمية بالجهاز، وبتغطية أمنية، من رئيس مباحث شرطة التعمير بالمدينة.

