التنظيم والإدارة يطلب موظفين للعمل بهذه الشروط

أعلنت مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة أسيوط، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام مركز التدريب الإداري ووظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف وتخطيط القوي العاملة، بشرط المعرفة بعلوم الحاسب الآلي، وقضاء سنتان علي الأقل في الدرجة الأدني مباشرة، أو 16 سنة مدة كلية لغير العاملين بالحكومة، والحصول علي مؤهل عالي مناسب.



ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتى يوم 8-7-2019، بمقر الأمانة الفنية بالدور التاسع بديوان عام محافظة أسيوط، مرفقًا المستندات الآتية:



1-بيان حالة وظيفية

2-بيان بالإنجازات

3-بيان بمقترحات تطوير هذه الوظيفة وفقا لقرار وزير التخطيط والإصلاح الإداري رقم95 لسنة2017م

4-تقارير الكفاية عن السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز

5-الدورات التدريبية اللازمة

6-شهادات التقدير والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر ان وجدت

7-خطاب يفيد بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية او الجنائية موجه للجنة الدائمة لاختيار القيادات

8-عدد6 صور شخصية فوتوغرافية مقاس 4x6