هدايا محمد صلاح تمنح التقدم لمنتخب مصر بثلاثية أمام غينيا

تقدم منتخب مصر على غينيا، بالهدفين الثاني والثالث في المباراة التي تجمع بين الفريقين، اليوم الأحد وديًا، استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.



منتخب مصر يتقدم على غينيا، بثلاثية مقابل هدف، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حتى الآن.



وسجل أحمد علي الهدف الثاني لمنتخب مصر مستغلًا كرة مرتدة من القائم الأيسر للمرمى بعد تسديدة من محمد صلاح الذي تلاعب بحارس غينيا في الدقيقة 78.



واستطاع عمر جابر أن يحرز الهدف الثالث لمنتخب مصر في الدقيقة 86، بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء بعدما استلم كرة ممهدة من محمد صلاح.

