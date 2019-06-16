الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الحوار لخفض التوتر بمنطقة الخليج

حذر الاتحاد الأوروبي الیوم، من مخاطر سوء التقدیر والحسابات في منطقة الخلیج العربي، مجددًا الدعوة إلى ضبط النفس والحوار بین الأطراف المعنیة لخفض التوتر بالمنطقة.



جاء ھذا الموقف في بیان لمساعدة منسقة السیاسة الخارجیة في الاتحاد الأوروبي ھیلجا شمیت، بعد عودتھا من جولة في المنطقة استمرت أربعة أیام شملت الإمارات وسلطنة عمان، وإیران، ودول أخرى.



وقالت "شمیت" في بیانھا: "بالنظر إلى تصاعد التوترات في المنطقة من المھم للغاية ضبط النفس وتجنب المزید من التصعید".



وأضافت: "أن مخاطر سوء التقدیر لازالت عالیة لاسیما مع غیاب الحوار بین الاطراف المعنیة"، موضحة أن سماع مواقف الأطراف المعنیة وإیجاد الطرق والوسائل لخفض التصعید ھو أمر لمصلحة الجمیع.



وقالت: "یتطلع الإتحاد الأوروبي أن تناقش قضایا المنطقة من خلال الحوار والتواصل الدبلوماسي"، مؤكدة استفادة الجمیع من تجنب المواجھة وتعزیز التعاون بین كل الأطراف.



یأتي ھذا الموقف الاوروبي بعد أن تعرضت ناقلتا نفط نرویجیة وسنغافوریة لھجوم في خلیج عمان الخمیس الماضي بعد شھر من أعمال تخریبیة تعرضت لھا ثلاث ناقلات نفط وسفینة قبالة ساحل الإمارات.