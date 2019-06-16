براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن فرص عمل للمهندسين والمحاسبين

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 30 فرصة عمل جديدة لمهندسين ومحاسبين، وذلك بإحدى شركات صناعة الأوراق بالعاشر من رمضان، وبراتب يصل لـ5000 جنيه، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 5 محاسبين، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس تجارة، وأن يكون لديه خبرة سنتين.



كما تحتاج الشركة، لمشغل dcs، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، وذلك براتب 3500 جنيه.



كما تطلب الشركة، 5 مهندسين إنتاج، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على بكالوريوس هندسة، وذلك براتب يتراوح من 3000 جنيه، إلى 5000 جنيه.



وتتضمن الوظائف أيضا، 20 منسق، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وذلك من الجنسين، وبراتب 2500 جنيه.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01150614333، والتواصل مع المدير المسئول محمود مجدي أحمد.