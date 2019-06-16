متعب: مروان محسن لديه إمكانيات تجعله مهاجم مصر الأول

أثنى عماد متعب مهاجم الأهلي والمنتخب المعتزل، على مروان محسن مهاجم المنتخب الوطني.



وأحرز مروان هدف تقدم المنتخب في مرمى غينيا في آخر استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الإفريقية، بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء.



وقال متعب في تحليله للمباراة عبر قناة "أون سبورت": "مروان لديه إمكانيات عالية تجعله مهاجم مصر الأول".



ورشح متعب لأن يخوض مروان محس مباريات المنتخب ضمن كأس الأمم الإفريقية أساسيا.



وضم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب، 3 مهاجمين لقائمة الفراعنة بالبطولة، وهم: أحمد علي مهاجم المقاولون، وأحمد حسن كوكا مهاجم أوليمبياكوس اليوناني، بالإضافة لمروان محسن.



وتستضيف مصر كأس الأمم خلال الفترة من 21 يونيو حتى19 يوليو.



وتقع مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات زيمبابوي، وأوغندا، والكونغو الديمقراطية.



وعن ثنائية محمد صلاح نجم ليفربول، وعبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، أوضح متعب: "من لا يستطيع استغلال ثنائية صلاح والسعيد في هذا الوقت، لن يستفيد بهما بعد ذلك".



ومثل الثنائي صلاح والسعيد قوة هجومية للفراعنة، حيث تكفلا بإحراز 7 أهداف للفراعنة طوال مشوار تصفيات كأس العالم روسيا 2018.