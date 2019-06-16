"كاف" يعلن أسماء سفراء كأس أمم أفريقيا 2019

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة سفراء النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.



وضمت القائمة كلًا من المصري محمود الخطيب والجزائري رابح ماجر والكاميروني صامويل إيتو والثنائي الإيفواري يايا توريه وديديه دروجبا، والسنغالي الحاج ضيوف، بالإضافة للنيجيري نوانكو كانو.



وكان النادي الأهلي المصري أعلن في وقت سابق تلقيه خطابًا رسميًا من الكاف يخطره فيه باختيار رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب كسفير للبطولة قبل أن يتأكد الأمر بشكل رسمي.



يذكر أن النسخة المقبلة من البطولة ستشهد مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى، وتنطلق بمواجهة مصر ضد زيمبابوي، الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.