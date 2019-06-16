"كاف" يعتمد لجنتي الانضباط والاستئناف لأمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تنطلق في مصر الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليوتموز.



وضمت اللجنة 5 أعضاء برئاسة الجنوب أفريقي رايموند هاك وعضوية كل من كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، وياسين عثمان من جيبوتي وراؤول رومانيان من مدغشقر ويوسف علي من جزر القمر.



وتضم لجنة الاستئناف 3 أعضاء برئاسة النيجيري عبدالحكيم عثمان مصطفى وعضوية أندي كوامي من ليبيريا وبهاي مصطفى من موريشيوس.



وتجمع مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى.