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الأحد 16/يونيو/2019 - 10:50 م

"تعليم أسوان" تنظم قوافل لضبط الأداء بالمدارس (صور)

تعليم أسوان تنظم
أسوان_إسراء توفيق
dostor.org/2672404

نظمت مديرية التربية والتعليم بأسوان، ثلاثة قوافل لضبط الأداء للمرور على المدارس، بالإدارات التعليمية بكل من مراكز أدفو وكوم أمبو، ودراو، وشملت كل قافلة كالعادة أعضاء ومتخصصين فى جميع نواحى الإدارة وغيرها من الجوانب الفنية.

ومن ناحيته قال الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن القافلة الأولى تضمنت أربع لجان أجرت المرور على 13 مدرسة داخل نطاق مركز أدفو، شملت مناطق شمال غرب وجنوب غرب وشمال شرق بالإضافة إلى منطقة جنوب شرق، وقد تبين للجان الأربعة أنضباط العاملين بهذه المدارس وأنخفاض كبير بنسبة الغياب وأرتفاع مستوى النظافة العامة والسجلات كاملة ومستوفاة.

وأشار إلى أن اللجان الأربعة رصدت بعض المخالفات والمشكلات ومنها قلة عدد الحجرات الدراسية وحجرات الأنشطة وعدم وجود خزانات مياه، وحنفيات المطافي بمدرستى الشهيد على عباس آدم الإبتدائية والنخل الإعدادية، وجود تشققات بالسور الخارجي لمدرسة الشهيد محمد محمود والسور آيل للسقوط من الناحية البحرية، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الغياب بين العاملين ووجود 25 طفاية حريق غير معبأة بمدرسة المحاميد الصناعية، وقد تم إبلاغ الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتعامل مع هذه المشكلات.

أوضح الفيومى، أن القافلة الثانية أجرت المرور على عدد 8 مدارس بإدارة كوم أمبو التعليمية وتبين لها انضباط جميع المدارس عدا مدرسة الفصل الواحد بأبوير التى وجدت مغلقة للمرة الثانية وتم إحالة جميع العاملين بها للشئون القانونية، مشيرا إلى أن القافلة الثالثة شملت جولتها ثلاثة مدارس بنطاق إدارة دراو التعليمية وتبين لها انضباط جميع العاملين بهذه المدارس مع الالتزام بتنفيذ التعليمات الخاصة بنظافة كل مدرسة وتغطية الصرف الصحى، ونظافة الفصول وترتيب التخت بها وغلقها والالتزام كذلك بتعليمات الصحة والسلامة المهنية.

"تعليم أسوان" تنظم قوافل لضبط الأداء بالمدارس (صور)
"تعليم أسوان" تنظم قوافل لضبط الأداء بالمدارس (صور)
"تعليم أسوان" تنظم قوافل لضبط الأداء بالمدارس (صور)
"تعليم أسوان" تنظم قوافل لضبط الأداء بالمدارس (صور)
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