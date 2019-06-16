اشتية: هناك سببان سياسي وقانوني لعدم قبولنا أموال الضرائب منقوصة

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الأحد، عن الأسباب التي تمنع السلطة الفلسطينية من استلام أموال الضرائب والعائدات "المقاصة"، منقوصة، رغم الأزمة المالية والوضع الاقتصادي المتردي، الذي تمر به السلطة.



وقال اشتية خلال لقائه مع وزير الخارجية الألماني نيلز أنين، إن "عدم قبولنا باستلام أموال المقاصة منقوصة له سببان، سياسي وقانوني، فالقبول بهذه الاقتطاعات يعني ضمنيًا الاعتراف بتمويل الإرهاب، الأمر الذي سيؤدي إلى مثول السلطة والبنوك أمام المحاكم".



وتساءل رئيس الوزراء الفلسطيني: "كيف لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تشن حربًا مالية وسياسية على السلطة الفلسطينية، أن تنظم مؤتمر المنامة في البحرين، والادعاء بأنه جاء لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين".