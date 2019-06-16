الجزائر تفوز على مالي وديًا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2019

انتهت مباراة الجزائر ومالي الودية، التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن الاستعداد لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019.



فاز منتخب الجزائر على نظيره المالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم، على استاد قطر الرياضي، ضمن معسكر محاربي الصحراء قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.



تستضيف مصر منافسات كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة الإفريقية، وذلك في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.



يتواجد منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جواره منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.



فيما يتواجد منتخب مالي في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جواره منتخبات تونس وموريتينا وأنجولا.



