إنتر ميلان يعرض إيكاردي على مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية

عرض نادي إنتر ميلان خدمات لاعب الفريق "ماورو إيكاردي" على نادي مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي.



ويسعى إنتر ميلان إلى الظفر بخدمات اللاعب "روميلو لوكاكو" من الشياطين الحمر هذا الصيف.



ولكن النادي الإنجليزي اشترط الحصول على 80 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل "لوكاكو" إلى سان سيرو.



وذكرت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن إدارة إنتر ميلان لا ترغب في دفع المبلغ المذكور، ولذلك اقترحت إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد.



وأفادت أن تلك الصفقة كانت ستشهد انتقال "لوكاكو" إلى إنتر ميلان، مقابل انتقال "إيكاردي" إلى الأولد ترافورد.



وانتشرت الكثير من التكهنات في الأشهر الماضية حول مستقبل "إيكاردي" مع إنتر ميلان بعد فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده.



وأشارت إلى أن المدرب "أنطونيو كونتي" رحب بفكرة استغلال "إيكاردي" لحسم صفقة "لوكاكو" حيث أنه من أشد المعجبين بقدرات لاعب منتخب بلجيكا.