مفاجأة.. باريس سان جيرمان مُستعد لبيع نيمار

فجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث كشفت أنّ نادي باريس سان جيرمان على استعداد لبيع "نيمار دا سيلفا" جناح الفريق، في سوق الانتقالات الصيفي.



الدولي البرازيلي انتقل لصفوف النادي الباريسي، قِبل عامين قادمًا من برشلونة في خطوة مفاجأة مقابل 222 مليون يورو، ليُصبح الأغلى في تاريخ كرة القدم.



وعاني البرازيلي خلال تواجده في حديقة الأمراء، حيث فشل في قيادة النادي لتحقيق الحلم المُنتظر والتتويج بدوري أبطال أوروبا، حيث تعرض لإصابات مختلفة على مستوى القدم، وغاب عن المباريات الحاسمة.



وبحسب الصحيفة، فإن إدارة النادي مُستعدة لبيع "نيمار" إذا جاء عرض كبير له، حيث ترى الإدارة أنّ سيكون من الصعب أنّ يستمر في الفريق.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ صاحب الـ"27" عامًا، مُستعد للعودة إلى الليجا الإسبانية مرة أخرى.



