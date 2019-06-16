محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء أعمال تجميل الجزيرة الوسطى

كثف مجلس مدينة مرسي مطروح أعمال تنظيف وتجميل الجزيرة الوسطى بالطريق الدولي "مطروح- الإسكندرية"، بالإضافة إلى استمرار أعمال التشجير وزراعة نباتات الزينة بالجزيرة.



جاء ذلك استمرارا لأعمال التطوير والتجميل التي تشهدها محافظة مطروح قبل استقبال موسم الصيف السياحي بناء على توجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ الإقليم.



ووجه اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح لكافة الجهات التنفيذية بتكثيف جهود وتطوير المدينة والحفاظ علي الشكل السياحي والحضاري للمحافظة من أعمال رصف ونظافة وإنارة وتشجير وتزيين ووضع علامات مرورية إرشادية وطلاء المطبات بالطلاء العاكس لتظهر المحافظه بالمظهر الحضاري التي تليق بها.



وشدد محافظ مطروح علي الالتزام بتسليم أعمال التطوير بالمدينة قبل بداية موسم الصيف السياحي حتي يشعر زوار واهالي المحافظة بالتنمية الحضارية والسياحية التي تم التخطيط لها استعدادا لموسم الصيف.