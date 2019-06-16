برشلونة ينافس ليفربول على موهبة برازيلية

يريد نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع مهاجم جديد، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.



وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن النادي الكتالوني يريد التعاقد مع البرازيلي "جواو بيدرو" مهاجم فريق فلومينسي.



ويملك فريق واتفورد الإنجليزي عقد المهاجم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، حيث قام بالتعاقد معه، مقابل مليوني يورو في سبتمبر الماضي، ولكنه ولا يزال يلعب في الدوري البرازيلي لكونه تحت السن بالنسبة للبريميرليج.



وأشارت الصحيفة إلى أنّ "بيب سيجورا" المدير العام لنادي برشلونة، شاهد "بيدرو" وأبدى إعجابه به، الأمر ذي دفع مسؤولي النادي للدخول في محادثات مع اللاعب.



وأوضحت الصحيفة أنّ النادي الكتالوني، سيواجه منافسة من جانب فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان.



"يبدرو" شارك في 7 مباريات في موسم 2019 مع فلومينسي بالدوري وكوبا ليبارتادورس وأحرز ستة أهداف وصنع هدف.



