حبس عاطلين لسرقتهما أغطية البلاعات فى القطامية

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطلين لسرقتهما أغطية البلاعات بمنطقة القطامية، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما معاذ م 23 عاما، حمادة ع 25 عاما عاطلين واعترفا أمام النيابة بارتكابهما وقائع سرقة أغطية البلاعات بغرض بيعها والكسب غير المشروع منها.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة القطامية بسرقة عاطلين أغطية البلاعات وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين أثناء محاولتهما السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.